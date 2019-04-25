Грожан: в прошлом году меня нагло выбил Эрикссон, но теперь его нет в Ф-1!

Гонщик «Хааса» Ромен Грожан пошутил по поводу своего прошлогоднего схода на Гран-при Азербайджана Формулы-1. Тогда француз не справился с управлением и врезался в стену, а гоночный инженер француза решил, что в «Хаас» сзади врезался Маркус Эрикссон.



«Мы все знаем, что случилось в Баку в прошлом году. Меня нагло выбил с трассы Маркус Эрикссон. Вы все это видели по ТВ. Но теперь его нет в Формуле-1, так что я абсолютно спокоен за свою гонку. Уверен, что теперь не будет вообще никаких проблем. (Смеётся.) Кстати, в прошлом году машина совершенно не работала в квалификации, а потом внезапно поехала в гонке. При этом мы даже не поняли, за счёт чего это произошло. А, может быть, я просто уже не помню этого. Единственное, что я помню, это то, как Маркус ударил меня сзади.



Если серьёзно, то в Баку ветер – реально один из важнейших факторов. Он вносит такие коррективы, что порой сам не понимаешь, из-за чего меняется темп. Очевидно, работа шин тоже будет фактором, как и обычно. Мы привезли в Баку несколько обновлений, на которые возлагаем определённые надежды. Рассчитываем, что они помогут нам вернуться туда, где мы были в прошлом сезоне. При этом не соглашусь, что гонка в Баку – особый шанс для команд из середины пелетона. Как и на любой трассе, нужно уметь воспользоваться любой возможностью», — передаёт слова Грожана корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

Эрикссон пошутил по поводу обвинений Грожана в аварии в Баку