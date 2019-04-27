Квят: в Баку нужны яйца, если хочешь добиться результата

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят поделился впечатлениями от квалификации Гран-при Азербайджана, отметив, что для достижения результата на трассе в Баку нужно действовать на максимуме возможностей.

«В Баку надо атаковать на пределе, если хочешь добиться какого-то результата. При этом надо аккуратно обращаться со стенами. Знаю, что прилично задел стену во втором сегменте, но, чтобы так атаковать, вы должны использовать свои яйца в той или иной степени. Команда полностью заслужила сегодняшний результат, хочу поблагодарить их. Это отличная стартовая позиция на гонку. Мы постараемся сделать всё, чтобы продолжать делать то, что начали сегодня. Команда заложила отличный фундамент.



Сильно ли я задел стену? Мне показалось, что всё было нормально. Это была последняя попытка в сессии, и надо было атаковать по максимуму. Это всё равно был отличный круг, хотя я и потерял много времени. В Баку ты должен рисковать, чтобы быть на пределе. Вчера это не сработало, но я сделал выводы», — передаёт слова россиянина корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.