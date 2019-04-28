Риккардо — про аварию с Квятом: глупая ошибка во время лёгкой паники

Гонщик «Рено» Даниэль Риккардо признал, что полностью виноват в столкновении с Даниилом Квятом по ходу Гран-при Азербайджана. За этот инцидент пилот «Рено» был оштрафован и потеряет три позиции на стартовой решётке Гран-при Испании.



«Очевидно, у меня нехорошие ощущения после случившегося. Это был дикий момент. В ту секунду всё выглядело для нас хорошо, мы начали прибавлять в скорости и приблизились к Даниилу. Я увидел зазор и подумал, что должен атаковать. В третьем повороте всегда узко, но я думал, что справлюсь. Затем я почувствовал, что начинаю блокировать колёса и не впишусь в поворот. И вот в момент, когда я поехал в зону вылета, то ощутил лёгкую панику и просто старался минимизировать потери и потратить как можно меньше времени. Так что я врубил заднюю передачу и, если честно, не имел представления, что он там находился.



Думаю, чувство, что нужно срочно что-то делать, помешало мне посмотреть в зеркала. Если честно, я думал, что он перекрестил траекторию и остался на трассе. Так что, просто стараясь минимизировать последствия ошибки, я сделал ещё одну. Определённо чувствую себя виноватым перед командой и Даниилом. Я чувствовал, что команда заслуживала большего. Это была глупая ошибка во время лёгкой паники», — заявил Риккардо в интервью Sky Sports.

Квят: к следующей гонке куплю Риккардо зеркала заднего вида