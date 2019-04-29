Хилл раскритиковал «Феррари» за выбор шин Леклера

Чемпион Формулы-1 1996 года британец Деймон Хилл прокомментировал результаты Гран-при Азербайджана. По мнению Хилла, «Феррари» ошиблась с шинами Шарля Леклера.

«Все команды допускают ошибки. Но «Феррари» сделала ставка на «медиум» в квалификации, это разве было необходимо? Шарль разбил болид, но этого могло не произойти, если бы команда взяла комплект более мягких шин.

«Феррари» может показывать хороший темп, но это происходит в те моменты, когда не имеет значения. «Мерседес» действует более зрело. Им не нужно обязательно показывать свою силу, они и так знают, где находятся на самом деле», — приводит слова Хилла Grandprix247.

Напомним, пилот «Мерседеса» Валттери Боттас выиграл Гран-при Азербайджана, его напарник Льюис Хэмилтон стал вторым, гонщик «Феррари» Себастьян Феттель занял третье место. Леклер в итоге занял пятое место.