Норрис: было бы круто увидеть Маркелова в Формуле-1

Британский новичок Формулы-1 Ландо Норрис поделился своим мнением о бывшем сопернике по Формуле-2 россиянине Артёме Маркелове. В 2019 году Маркелов продолжил карьеру в японской Супер Формуле, в то время как Норрис дебютировал в Ф-1 в составе «Макларена».



«Маркелов был очень хорош в гоночных условиях. Его обгоны попадали во всевозможные хит-парады и попадали заслуженно. Да, часто они случались из-за того, что он выбирал альтернативные стратегии, которые позволяли ему в какой-то момент гонки просто лететь по трассе. Но мне кажется, что ему было это по кайфу.



Не знаю, подошёл бы он идеально для современной Формулы-1, но было бы круто его тут увидеть! Иногда может казаться, что он так рискует, потому что ему всё равно, но на самом деле на ТВ-картинке всё может казаться чуть более экстремально, чем есть на трассе. Думаю, что многие болельщики были бы рады видеть Маркелова в Ф-1», — заявил Норрис в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Говорову.

«Я мог бы быть так же быстр, как Алонсо». Интервью с ярким новичком Ф-1 Норрисом Гонщик «Макларена» Ландо Норрис рассказал, как ему удаётся так «жечь» в соцсетях, и похвалил Артёма Маркелова.