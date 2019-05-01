Алонсо не останется в WEC в составе «Тойоты», его заменит Хартли

Испанский пилот Фернандо Алонсо прекратит выступление в WEC после окончания сезона 2018/2019, но продолжит сотрудничество с «Тойотой», сообщает пресс-служба команды.

Алонсо в команде в серии WEC заменит бывший гонщик Формулы-1 Брендон Хартли.

«Я получил удовольствие от выступление за Toyota Gazoo Racing в WEC, но эта глава окончена. Выигрыш гонки «24 часа Ле-Мана» стал одним из самых ярких моментов моей карьеры, я приблизился к выигрышу «Тройной короны». Я всегда буду помнить эту победу, которую мы добились вместе с командой.

Теперь настало время для новых вызовов. Существует множество интересных вариантов с Toyota Gazoo Racing», — приводит слова Алонсо пресс-служба команды Toyota Gazoo Racing.