Вильнёв: если бы «Мерседес» выбрал Окона, Хэмилтон старался бы его уничтожить

Экс-чемпион мира Формулы-1 Жак Вильнёв, заявивший, что Шарль Леклер портит обстановку в «Феррари», привёл в качестве положительного примера «Мерседес». По мнению Вильнёва, руководство «Мерседеса» поступило правильно, не став менять Валттери Боттаса на Эстебана Окона.

«Посмотрите на то, как поступили в «Мерседесе» и насколько сегодня сильна команда. Если бы они взяли Окона, то там была бы такая же ситуация, как в «Феррари». Хэмилтон бы реагировал таким же образом, как Феттель, он бы попытался сожрать его живьём и уничтожить.

Но сейчас у Боттаса и Хэмилтона есть уважение друг к другу, они оба одержали по две победы. Похоже, что Хэмилтон не расстраивается из-за этого. Когда в команде был Нико Росберг, всё складывалось иначе. Этот баланс позволяет «Мерседесу» показывать фантастические результаты», — приводит слова Вильнёва Motorsport.