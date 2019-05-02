Вильнёв считает, что Леклер негативно влияет на «Феррари»

Экс-чемпион мира Формулы-1 Жак Вильнёв заявил, что Шарль Леклер негативно влияет на «Феррари». По мнению канадца, команде стоило оставить Кими Райкконена на ещё один сезон, а не подписывать контракт с Леклером. Вильнёв раскритиковал Леклера после того, как монегаск врезался в ограждения во время второго сегмента квалификации.

«Если посмотреть на форумах или послушать фанатов, Леклера никто не критикует после инцидента в Баку. Если бы в такую аварию попал Феттель, его бы уже уничтожили СМИ. За ту же самую ошибку.

Я думаю, что на команду оказывается негативное влияние. Ошибка Феттеля в Бахрейне произошла из-за этого, затем была командная тактика в Китае.

Леклер ошибся во время квалификации, пытаясь доказать, что он является первым номером в команде. Всё это лишь вредит «Феррари».

У «Феррари» уже и так был Леклер, они могли предложить ему контракт на 2020 или 2021 год, сохранить в команде Кими ещё на один сезон, ведь в этом году можно бороться с «Мерседесом». Тогда все были бы счастливы.

Я не говорю, что Леклер недостаточно хорош, он великолепен, очень быстр. Шарль заслужил место в «Феррари». Но в нынешней ситуации нужно было поступить иначе», — цитирует Вильнёва Motorsport.