Чедвик завоевала поул в первой в истории квалификации W Series

Сегодня на автодроме «Хоккенхаймринг» состоялась первая в истории квалификация женского чемпионата W Series. Победу в ней одержала 20-летняя британская пилотесса Джейми Чедвик, в активе которой в прошлом была победа на национальном этапе Формулы-3. Второе место досталось Фабьен Вольвенд из Лихтенштейна, тройку лучших замкнула ещё одна британка — Сара Мур, проигравшая победительнице почти 3 секунды.

В целом разброс результатов велик. Достаточно сказать, что разница между Чедвик и Шай Холбрук, занявшей последнее место, составляла более 8 секунд.

W Series. «Хоккенхаймринг». Квалификация

1. Джейми Чедвик — 1.58,894

2. Фабьен Вольвенд — 2.00,624

3. Сара Мур — 2.01,538

4. Эмми Кимиляйнен — 2.01,673

5. Марта Гарсия — 2.01,992.

Отметим, этап W Series проводится в качестве поддержки первого в сезоне этапа серии DTM.