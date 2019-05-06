Ферстаппен: не считаю себя первым номером «Ред Булл»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен заявил, что не стремится быть первым номером в команде.

«Нам нужно повысить скорость. Мы хорошо начали, но этого недостаточно, чтобы догнать лидеров. Нужно продолжать работу, на следующей гонке будут обновления, посмотрим, как всё дальше сложится.

«Мерседес» очень хорошо начал, им немного повезло в Бахрейне, потому что у «Феррари» возникли проблемы. Думаю, что пока у «Мерседеса» результаты даже лучше, чем команда готова на самом деле. Пока «Мерседес» не ошибается, поэтому команда набрала так много очков.

Не считаю себя первым номером в команде, никто у нас об этом не говорит. У нас с Гасли одинаковые возможности. Я просто продолжаю делать то, что делал в прошлом году. Передаю информацию команде, а дальше уже дело инженеров — давать новинки. С моей стороны мало что поменялось, но, конечно, я стал более опытным», — приводит слова Ферстаппена F1 Technical.