Вильнёв: Шумахер совершенно не уважал других пилотов

Экс-чемпион мира Формулы-1 Жак Вильнёв заявил, что гонщики не уважают друг друга. В качестве примера он назвал легендарного Михаэля Шумахера.

«Шумахер совершенно не уважал своих соперников. И в этом заключается особенность гонок. Всё это положило начало эпохе, в которой все делают то же самое. Я смотрю на Формулу-2 и Формулу-3 и удивляюсь, что там каждый год не случается по несколько смертей.

В Формуле-1 то же самое. Пилоты меняют траекторию, смещаются при торможении. Всего этого не должно быть.

Исключения? Льюис Хэмилтон. Он является великим пилотом, пока он не сделал ничего, что противоречит принятым правилам. Он — джентельмен. Очень быстрый гонщик, но он не прибегает к грязным трюкам», — цитирует Вильнёва Expressen.