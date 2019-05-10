Уильямс: у наших пилотов одинаковые шасси

Заместитель руководителя «Уильямса» Клэр Уильямс подчеркнула, что у болидов её команды одинаковые шасси, несмотря на утверждения Роберта Кубицы о том, что у них с Джорджем Расселлом разные машины.



«Роберт Кубица говорил, что отличается днище болидов. Когда пилот утверждает, что между двумя машинами есть различия, мы должны провести проверку этого вопроса, что мы сейчас и пытаемся сделтаь. Однако днище, о котором говорил Роберт Кубица, в Баку стояло на болиде Джорджа Расселла и было повреждено во время инцидента с люком. Однако, по нашим данным, шасси абсолютно одинаковые.



У нас есть проблема с тормозами, но мы думаем, что нашли решение. Опять же, нам стоит подождать и посмотреть в пятницу, именно тогда мы узнаем, удалось ли нам решить проблему», — приводит слова Клэр Уильямс F1i.