«Уильямс» может отказаться от производства собственных коробок передач

Заместитель руководителя британской команды Формулы-1 «Уильямс» Клэр Уильямс не исключила, что её гоночный коллектив примет решение отказаться от использования собственных коробок передач и вместо этого будет покупать клиентские коробки. В таком случае «Уильямс» перейдёт на КП «Мерседеса», который поставляет команде силовые установки.

«Мы гордимся, что является действительно независимым конструктором, но это было одной из причин, по которым наша машина не была полностью готова к предсезонным испытаниям. Мы сейчас проводим анализ, чтобы посмотреть, стоит ли нам продолжать и дальше всё делать самим или мы можем передать часть работы подрядчикам и сохранить время и деньги», — приводит слова Уильямс GrandPrix.