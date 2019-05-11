Райкконен: тяжёлый день со множеством проблем

Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен поделился впечатлениями от свободных практик Гран-при Испании, отметив, что день был сопряжён с немалым количеством проблем.

«Это был тяжёлый для нас день. То тут, то там возникало множество проблем. К концу второй тренировки мы начали понимать болид лучше, но до квалификации придётся сделать много работы», — приводит слова финского пилота пресс-служба «Альфа Ромео».

Напарник Райкконена по команде Антонио Джовинацци напротив остался доволен итогами пятничных сессий.

«Было приятно наконец выступить в пятницу без особых проблем. Надеюсь, это доброе предзнаменование на весь уик-энд. Мне удалось преодолеть немало кругов, что было критически важно. Невзирая на то, что трасса в Барселоне хорошо всем знакома, было интересно посмотреть, насколько машина прибавила начиная с зимних тестов», — сказал итальянец.