Новый сезон RSBK стартует 12 мая в Нижегородскй области

Новый сезон чемпионата по мотогонкам RSBK 2019 стартует 12 мая на трассе NRING в Нижегородской области.



На сезон — 2019 подтверждены 6 этапов чемпионата. Открытие сезона пройдет 12 мая на трассе NRing в Нижегородской области. География чемпионата в этом году расширилась: этапы впервые будут проведены на трассе «Крепость Грозная» в Чеченской Республике и «Игора Драйв» в Ленинградской области.



Календарь RSBK 2019



1-й этап — 12 мая NRING (Нижегородская обл.)

2-й этап — 16 июня ADM Raceway (Московская обл., Раменский р-н)

3-й этап — 30 июня NRING (Нижегородская обл.)

4-й этап — 21 июля MOSCOW RACEWAY (Московская обл., Волоколамский р-н )

5-й этап — 25 августа «Игора Драйв» (Ленинградская обл.)

6-й этап — 22 сентября «Крепость Грозная» (Чеченская Республика)



RSBK является ведущим чемпионатом по шоссейно-кольцевым мотогонкам в российском мотоспорте. Чемпионат проводится ежегодно с 2012 года на ведущих трассах страны. Соревнования RSBK собирают сильнейших мотогонщиков из разных городов России и мира, и за сезон-2018 в этапах Российского Супербайка приняли участие 176 пилотов.