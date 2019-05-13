Райкконен — о вылете на первом круге: нужно было что-то пробовать

Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен прокомментировал результат Гран-при Испании. Финский пилот занял 14-е место. В самом начале гонки он попытался атаковать по внешнему радиусу, но в итоге вылетел в гравий и оказался последним. По словам Райкконена, после неудачной квалификации нужно было рисковать.

«Нам нужно было попробовать что-то иное на первом круге, чтобы подняться на более высокое место. В противном случае мы ничего бы не смогли изменить. Там (вне траектории при обгоне по внешнему радиусу. — Прим. «Чемпионата») было довольно скользко.

Тем не менее я считаю, что нам не хватило скорости. У нас была такая же скорость, как у болидов впереди, но этого недостаточно. В целом уик-энд получился тяжёлым. Хорошо, что на следующей неделе будут проходить тесты. Надеюсь, нам удастся выяснить причины», — приводит слова Райкконена RaceFans.