В Ф-1 сравнили блестящий двойной пит-стоп «Мерседеса» и проблемы «Торо Россо»

Пресс-служба Формулы-1 опубликовала видеоролик, в котором параллельно показала двойные пит-стопы, проведённые «Мерседесом» на Гран-при Китая и «Торо Россо» во время Гран-при Испании. Напомним, что немецкая команда чётко обслужила автомобили Льюиса Хэмилтона и Валттери Боттаса (шедший позади финн фактически не потерял времени), в то время как итальянский коллектив не успел подготовить шины для Даниила Квята, а Александеру Албону пришлось стоять позади в ожидании, пока механики наконец-то заменят колёса на болиде россиянина. Квят из-за этой заминки пропустил вперёд Кевина Магнуссена, а Албон выпал из очковой зоны и в итоге закончил испанскую гонку на 11-й позиции.

Посмотреть видео можно в инстаграм-аккаунте Формулы-1.