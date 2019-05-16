Исполнительный директор «Феррари» поддержал Бинотто после неудачного старта

Исполнительный директор «Феррари» Луи Камильери поддержал руководителя команды Маттиа Бинотто. Начало сезона в Формуле-1 для «Феррари» получилось неудачным, пока пилоты «Скудерии» не поднимались выше третьего места. Все пять гонок сезона выиграли гонщики «Мерседеса». Также пилоты «Мерседеса» занимали вторые места во всех Гран-при.

«В «Феррари» нет никакой паники. Моя задача — предотвратить распространение слухов. Настало время сделать это. Я уверен, что Бинотто сможет выправить ситуацию. Сечас у нас два важных дня тестов, уверен, что мы вернёмся.

У меня нет магического шара, поэтому я не могу сказать, когда мы выправим ситуацию, но я уверен, что тесты помогут», — цитирует Камильери La Gazzetta dello Sport.