Бинотто не исключает, что «Феррари» нужно менять концепцию болида

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто признал, что руководство команды рассмотрит возможность изменения концепцию болида после неудачного начала сезона. По итогам Гран-при Испании пилоты «Феррари» заняли четвёртое и пятое места. Они уступили обоим гонщикам «Мерседеса» и пилоту «Ред Булл» Максу Ферстаппену.

«Прежде чем анализировать выступление нашей команды, нужно отдать должное «Мерседесу». Эта команда очень сильна в нынешнем сезоне. Они упорно работают, поэтому результаты не являются сюрпризом.

Что касается нас, то и «Феррари» может прибавить. Впереди ещё много гонок, мы никогда не сдаёмся и не унываем, в этом заключается наш подход.

Конечно, мы расстроены результатами гонки, всем уик-эндом. Мы надеялись на большее. Мы привезли обновления, связанные с аэродинамикой и двигателем. Поэтому рассчитывали, что будем бороться, но этого не произошло.

Новинки сработали хорошо. С точки зрения скорости на прямых мы достаточно хороши. Но, конечно, остаются некоторые недостатки, которые были наглядно продемонстрированы во время уик-энда. Наша задача — понять причины, исправить их и улучшить болид. Всё это поможет нам стать сильнее в будущем.

Не стоит делать преждевременные выводы. Нужно потратить несколько дней на анализ. Понять, есть ли у нас проблемы с балансом, прижимной силой или с самой концепцией болида», — приводит слова Бинотто Racefans.