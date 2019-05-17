Зайдль: «Макларену» нужно упорно работать, чтобы сократить отставание от топов

Руководитель «Макларена» Андреас Зайдль поделился ожиданиями от работы в команде. Новый руководитель, дебютировавший в этой роли во время Гран-при Испании, признал, что команде предстоит проделать большой путь. После пяти Гран-при нового сезона «Макларен» с 22 очками занимает четвёртое место в Кубке конструкторов. Тем не менее пока команда отстаёт от своего прошлогоднего графика в плане набранных очков.

«Конечно, у меня очень большие амбиции. Но то же самое касается и всех членов нашей команды. В то же время нам нужно также оставаться реалистами. Предстоит проделать большую работу.

Радует, что многие изменения, которые были произведены в прошлом сезоне, приносят результаты. Сейчас у нас хороший момент. Теперь всё будет зависеть от меня и работы нашей команды, важно, чтобы мы и дальше двигались в этом направлении, приближаясь к лидирующим командам.

Грядущие изменения регламента очень важны. Думаю, что наши переговоры с Формулой-1 и ФИА продуктивны. Перемены предоставят хорошую возможность сократить отставание», — цитирует Зайдля PlanetF1.