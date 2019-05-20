Сироткин — об уходе из «Уильямса»: для проекта в целом это был лучший выход

Российский гонщик Сергей Сироткин прокомментировал свой уход из Формулы-1 и команды «Уильямс» по окончании сезона 2018 года, отметив, что это было правильно для проекта SMP Racing, частью которого является Сироткин.



«Стоит отметить, что от меня никто не пытался избавиться. Было принято обоюдное решение. Оценивая общую картину, мы понимали, какие ошибки совершаем и в каком направлении движемся. Поэтому для проекта в целом это был лучший выход. Разумеется, я спортсмен и хочу иметь соревновательную практику, даже на самой медленной машине выходить на трассу с лучшими гонщиками мира. Кроме того за этот период я подружился со многими членами команды и хотел бы провести с ними ещё хотя бы один год.



Да, с точки зрения результатов сезон получился провальным. Но если сравнивать его начало и конец, можно заметить, как мы работали, чтобы выжать максимум из медленного болида. В связи с этим я вполне могу собой гордиться. Возможно, это странно прозвучит, но «Уильямс» провёл сильный год. И чем больше времени проходит, тем отчётливее я это осознаю», — приводит слова Сироткина RT.