Хорнер: Ферстаппен должен искупить вину в Монако
Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился ожиданиями от Гран-при Монако. Хорнер заявил, что рассчитывает на успешное выступление пилота команды Макса Ферстаппена. По словам Хорнера, Ферстаппену есть что доказывать в Монако. Напомним, что голландец в трёх из четырёх последних Гран-при Монако попадал в аварии.
«Мерседес» выглядел очень мощно, особенно на последнем отрезке в Барселоне. Но мы традиционно успешно выступаем в Монако. А Макс должен искупить вину на этой трассе. Надеюсь, мы доставим в Монако «Мерседесу» неприятности», — приводит слова Хорнера Sky Sports.
В текущем сезоне Ферстаппен ещё не поднимался выше третьего места. После пяти Гран-при голландец в зачёте пилотов занимает третье место, набрав 66 очков.
Ферстаппен: мы показали максимум возможного в первых гонках сезона
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