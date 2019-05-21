Хорнер: Ферстаппен должен искупить вину в Монако

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился ожиданиями от Гран-при Монако. Хорнер заявил, что рассчитывает на успешное выступление пилота команды Макса Ферстаппена. По словам Хорнера, Ферстаппену есть что доказывать в Монако. Напомним, что голландец в трёх из четырёх последних Гран-при Монако попадал в аварии.

«Мерседес» выглядел очень мощно, особенно на последнем отрезке в Барселоне. Но мы традиционно успешно выступаем в Монако. А Макс должен искупить вину на этой трассе. Надеюсь, мы доставим в Монако «Мерседесу» неприятности», — приводит слова Хорнера Sky Sports.

В текущем сезоне Ферстаппен ещё не поднимался выше третьего места. После пяти Гран-при голландец в зачёте пилотов занимает третье место, набрав 66 очков.