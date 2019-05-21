Норрис: в Монако трасса требует максимальной концентрации

Пилот «Макларена» Ландо Норрис поделился ожиданиями от Гран-при Монако.
«Я жду возвращения в Монако. Там действительно классная трасса, я поднимался на подиум в Монако во время выступления в Формуле-2. Трасса требует максимальной концентрации, передохнуть там нигде нельзя.
Большое внимание сосредоточено на успешном выступлении в субботу. Неудача в квалификации может испортить всю гонку, ведь на трассе немного мест для обгона. Постараюсь показать хороший результат в квалификации, чтобы повысить шансы. Залог набора очков в Монако — провести гонку чисто и без ошибок», — приводит слова Норриса пресс-служба «Макларена».
Норрис в зачёте пилотов занимает 10-е место, набрав 12 очков. «Макларен» в Кубке конструкторов располагается на четвёртой строчке (22).
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