Леклер: помню, как в детстве смотрел Гран-при в Монако у друга на балконе

Пилот «Феррари» Шарль Леклер поделился ожиданиями от Гран-при Монако. Монегаск отметил большое значение домашней гонки.
«Я впервые буду принимать участие в домашнем Гран-при в качестве пилота «Феррари». Конечно, для меня этот уик-энд будет особенным. Помню, как в детстве проводил время у друга, который жил в квартире с балконом над поворотом Ste. Deveto. Мы играли с игрушечными машинками, когда настоящие болиды пролетали под нами. Я всегда говорил себе, что было бы здорово однажды принять участие в такой гонке. В итоге это и произошло. Я выступаю за «Феррари», поэтому могу честно говорить, что моя мечта сбылась.
Чтобы добиться успеха в Монако, необходимо, чтобы всё правильно сложилось. Чтобы была смелость, удача, конкурентоспособная машина. Надеюсь, что смогу ярко выступить перед нашими людьми. Приложу для этого все усилия», — приводит слова Леклера пресс-служба «Феррари».
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