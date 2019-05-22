Бинотто: в Маранелло уже ведём работу над новыми концепциями

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто поделился ожиданиями от Гран-при Монако и рассказал, что команда работает над дальнейшим обновлением автомобиля.

«Прошлая неделя, во время которой проходили тесты в Барселоне, ещё раз доказала важность работы с шинами в этом сезоне. Эти шины требуют ещё более точных механических и аэродинамических настроек болида. Мы уже ведём работу в Маранелло над разработкой новых концепций, а также над подготовкой обновлений.

Гран-при празднует 90-ю годовщину. Столько же лет и «Феррари», что делает этот уик-энд ещё более особенным. Это принципиально иная гонка, характеристики трассы могут сильно повлиять на итоговую расстановку. Как обычно, квалификация будет очень важна, ведь обгонять там практически невозможно. Конечно, Монако — дом Леклера, мы понимаем, насколько для него это важно. Гонка очень важна и для нас», — цитирует Бинотто пресс-служба «Феррари».

В «Феррари» перед Гран-при Монако намерены сфокусироваться на аэродинамике