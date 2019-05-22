Стролл: «Уильямс» заслуживает гораздо более высоких результатов
Канадский гонщик «Рейсинг Пойнт» Лэнс Стролл прокомментировал слабые результаты своей прежней команды «Уильямс» в сезоне-2019 Формулы-1. Британский гоночный коллектив сделал шаг назад даже по сравнению с сезоном-2018 и сильно отстаёт от всех соперников.
«Формула-1 – жестокий бизнес. Мне жаль ребят из команды, но иногда дела идут не так, как хочется. Я желаю ребятам поскорее выбраться из кризиса и вернуть ту форму, которую эта команда заслуживает. Я не знаю, что происходит у них за закрытыми дверями, поэтому не могу комментировать это, но ещё раз повторю, что такая легендарная команда заслуживает гораздо более высоких результатов», — передаёт слова канадского гонщика корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.
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