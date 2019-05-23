Кубица считает, что трасса в Монако подчёркивает проблемы «Уильямса»

Пилот «Уильямса» Роберт Кубица прокомментировал итоги свободных практик Гран-при Монако. По словам поляка, специфика тамошней городской трассы лишь подчёркивает недостатки в работе болида британской команды.

«С тем недостатком сцепления и общей проблемой с прижимной силой, что есть у нашей машины, трасса в Монако превращается для нас в нелучшее место для пилотирования. К сожалению, ощущения не самые лучшие, что было предсказуемо. Конечно, можно надеяться на приятный сюрприз, но чудес не бывает. Трасса в Монако лишь подчёркивает нехватку сцепления. Как следствие, атаковать и получить уверенность в машине, чтобы выжать из неё что-то, даже тяжелее», — приводит слова польского спортсмена Autosport.