Кубица считает, что трасса в Монако подчёркивает проблемы «Уильямса»
Пилот «Уильямса» Роберт Кубица прокомментировал итоги свободных практик Гран-при Монако. По словам поляка, специфика тамошней городской трассы лишь подчёркивает недостатки в работе болида британской команды.
«С тем недостатком сцепления и общей проблемой с прижимной силой, что есть у нашей машины, трасса в Монако превращается для нас в нелучшее место для пилотирования. К сожалению, ощущения не самые лучшие, что было предсказуемо. Конечно, можно надеяться на приятный сюрприз, но чудес не бывает. Трасса в Монако лишь подчёркивает нехватку сцепления. Как следствие, атаковать и получить уверенность в машине, чтобы выжать из неё что-то, даже тяжелее», — приводит слова польского спортсмена Autosport.
Кубицу развернуло в первой практике Гран-при Монако
- 23 мая 2019
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