Вольф: последние 48 часов были ужасными, чувствую себя зомби

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф признал, что переносит смерть неисполнительного директора немецкой команды Ники Лауды с большим трудом. По словам функционера, ему не удаётся сдерживать слёз, а последние двое суток стали для него сплошным кошмаром.

«Мне всё ещё трудно об этом говорить. Эмоционально я подавлен. Последние 48 часов стали для меня кошмаром. Чувствую себя зомби. Я продолжаю смотреть на фотографии и через некоторое время понимаю, что в моих глазах стоят слёзы, потому что его больше с нами нет. Это словно огромная, чёрная туча. Ощущение, что мы потеряли душу и сердце Формулы-1. Сложно что-либо комментировать спустя всего 48 часов с момента смерти дорогого друга», — приводит слова Вольфа Motorsport.

Ники Лауда скончался 20 мая 2019 года. Ему было 70 лет.