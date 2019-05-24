Вольф: последние 48 часов были ужасными, чувствую себя зомби

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф признал, что переносит смерть неисполнительного директора немецкой команды Ники Лауды с большим трудом. По словам функционера, ему не удаётся сдерживать слёз, а последние двое суток стали для него сплошным кошмаром.
«Мне всё ещё трудно об этом говорить. Эмоционально я подавлен. Последние 48 часов стали для меня кошмаром. Чувствую себя зомби. Я продолжаю смотреть на фотографии и через некоторое время понимаю, что в моих глазах стоят слёзы, потому что его больше с нами нет. Это словно огромная, чёрная туча. Ощущение, что мы потеряли душу и сердце Формулы-1. Сложно что-либо комментировать спустя всего 48 часов с момента смерти дорогого друга», — приводит слова Вольфа Motorsport.
Ники Лауда скончался 20 мая 2019 года. Ему было 70 лет.
- 24 мая 2019
-
01:06
-
00:55
-
00:24
-
00:09
- 23 мая 2019
-
23:59
-
22:56
-
22:27
-
21:56
-
21:22
-
21:12
-
20:50
-
20:48
-
20:41
-
20:39
-
20:27
-
20:22
-
20:13
-
20:07
-
19:37
-
19:11
-
19:05
-
19:03
-
19:01
-
18:13
-
18:11
-
17:33
-
16:40
-
15:55
-
15:01
-
14:46
-
14:07
-
13:49
-
13:26
-
13:07
-
12:25