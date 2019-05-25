Буэми выиграл квалификацию Формулы-Е в Берлине, Вандорн — 2-й, Верляйн — 11-й

Гонщик команды Nissan Себастьен Буэми выиграл квалификацию девятого этапа сезона Формулы-Е в Берлине. Второе место занял Стоффель Вандорн, проводящий первый сезон в серии, третье время показал ещё один экс-пилот Фомулы-1 — Лукас ди Грасси.
Фелипе Масса квалифицировался 19-м, дебютант серии Паскаль Верляйн остался на 11-й позиции.
Формула-Е. Берлин. Квалификация
1. Себастьен Буэми (Nissan) — 1.07,295
2. Стоффель Вандорн (HWA) +0,398
3. Лукас ди Грасси (Audi) +0,424
4. Гэри Паффетт (HWA) +0,488
5. Александр Симс (BMW) +0,554
6. Алекс Линн (Jaguar Racing) +0,722
7. Даниэль Абт (Audi) +0,334
8. Антониу Феликс да Кошта (BMW) +0,394
9. Жан-Эрик Вернь (Techeetah) +0,427
10. Жером д'Амброзио (Mahindra) +0,446
11. Паскаль Верляйн (Mahindra) +0,467
12. Оливер Роуленд (Nissan) +0,500
13. Сэм Бёрд (Virgin) +0,563
14. Оливер Тёрви (NiO Formula E Team) +0,584
15. Максимилиан Гюнтер (Dragon) +0,599
16. Эдоардо Мортара (Venturi) +0,604
17. Том Дилльманн (NIO Formula E Team) +0,644
18. Митч Эванс (Jaguar) +0,695
19. Фелипе Масса (Venturi) +0,729
20. Хосе-Мария Лопес (Dragon) +1,101
21. Робин Фряйнс (Virgin) +1,300
22. Андре Лоттерер (Techeetah) +0,307
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