Буэми выиграл квалификацию Формулы-Е в Берлине, Вандорн — 2-й, Верляйн — 11-й

Гонщик команды Nissan Себастьен Буэми выиграл квалификацию девятого этапа сезона Формулы-Е в Берлине. Второе место занял Стоффель Вандорн, проводящий первый сезон в серии, третье время показал ещё один экс-пилот Фомулы-1 — Лукас ди Грасси.



Фелипе Масса квалифицировался 19-м, дебютант серии Паскаль Верляйн остался на 11-й позиции.



Формула-Е. Берлин. Квалификация



1. Себастьен Буэми (Nissan) — 1.07,295

2. Стоффель Вандорн (HWA) +0,398

3. Лукас ди Грасси (Audi) +0,424

4. Гэри Паффетт (HWA) +0,488

5. Александр Симс (BMW) +0,554

6. Алекс Линн (Jaguar Racing) +0,722

7. Даниэль Абт (Audi) +0,334

8. Антониу Феликс да Кошта (BMW) +0,394

9. Жан-Эрик Вернь (Techeetah) +0,427

10. Жером д'Амброзио (Mahindra) +0,446

11. Паскаль Верляйн (Mahindra) +0,467

12. Оливер Роуленд (Nissan) +0,500

13. Сэм Бёрд (Virgin) +0,563

14. Оливер Тёрви (NiO Formula E Team) +0,584

15. Максимилиан Гюнтер (Dragon) +0,599

16. Эдоардо Мортара (Venturi) +0,604

17. Том Дилльманн (NIO Formula E Team) +0,644

18. Митч Эванс (Jaguar) +0,695

19. Фелипе Масса (Venturi) +0,729

20. Хосе-Мария Лопес (Dragon) +1,101

21. Робин Фряйнс (Virgin) +1,300

22. Андре Лоттерер (Techeetah) +0,307