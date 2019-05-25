Ди Грасси выиграл гонку этапа Формулы-Е в Берлине, Вандорн — 5-й, Верляйн — 9-й

Гонщик команды Audi Лукас ди Грасси выиграл гонку десятого этапа сезона Формулы-Е в Берлине. Второе место занял Себастьен Буэми, третьим финишировал Жан-Эрик Вернь.
Стоффель Вандорн, проводящий первый сезон в серии, финишировал пятым. Фелипе Масса пришёл к финишу 15-м, дебютант серии Паскаль Верляйн оказался на девятой позиции.
Формула-Е. Берлин. Гонка
1. Лукас ди Грасси (Audi) — 47.02,477
2. Себастьен Буэми (Nissan) +1,856
3. Жан-Эрик Вернь (Techeetah) +2,522
4. Антониу Феликс да Кошта (BMW) +5,845
5. Стоффель Вандорн (HWA) +6,336
6. Даниэль Абт (Audi) +6,551
7. Александр Симс (BMW) +8,235
8. Оливер Роуленд (Nissan) +10,781
9. Сэм Бёрд (Virgin) +13,153
10. Паскаль Верляйн (Mahindra) +14,846
11. Эдоардо Мортара (Venturi) +15,337
12. Митч Эванс (Jaguar) +17,688
13. Робин Фряйнс (Virgin) +21,197
14. Максимилиан Гюнтер (Dragon) +26,154
15. Фелипе Масса (Venturi) +26,684
16. Гэри Паффетт (HWA) +27,718
17. Жером д'Амброзио (Mahindra) +27,729
18. Оливер Тёрви (NiO Formula E Team) +32,117
19. Том Дилльманн (NIO Formula E Team) +33,706
20. Хосе-Мария Лопес (Dragon) +46,895
21. Андре Лоттерер (Techeetah) — не финишировал
22. Алекс Линн (Jaguar Racing) — не финишировал
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