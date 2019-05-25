Леклер спрашивал у команды, предоставят ли ему ещё одну попытку

Главной сенсацией квалификации Гран-при Монако стал невыход пилота «Феррари» Шарля Леклера из первого сегмента квалификации, в результате чего монегаск примет старт на домашнем этапе с шестнадцатой позиции. Леклер не получил возможности проехать ещё один круг в первом сегменте, при этом, по словам спортсмена, он просил о ней у команды.

«Спрашивал, уверены ли в команде в моём результате. Мне сказали, что мы в безопасности и должны выйти во второй сегмент. Я спросил, не стоит ли мне выехать на трассу ещё раз. Не знаю, как так могло получиться, у меня нет объяснений, всё это очень трудно принять.

У нас было время на попытку. Взвешивание прошло без проблем, у нас было топливо, для выхода на трассу требовалось просто заменить комплект резины. Мне нужны объяснения от команды. Надеюсь, гонка будет дождевой и превратится в лотерею. Если трасса будет сухой, всё будет скучно.



Мне в любом случае придётся рисковать, даже если будет риск аварии. Единственное, что остаётся, — выжимать максимум из возможностей обгонов, но делать это здесь очень трудно", — приводит слова Леклера RaceFans.