Хюлькенберг: результат Риккардо показывает, что у «Рено» всё не так плохо

Пилот «Рено» Нико Хюлькенберг остался разочарован квалификацией Гран-при Монако, но отметил, что результат напарника по команде Даниэля Риккардо обнадёживает.
«Нахожусь немного в расстроенных чувствах из-за того, что не смог попасть в третий сегмент. С другой стороны, рад за Дэна. Его результат показывает, что у «Рено» всё не так плохо. Во второй части квалификации у меня не всё было в порядке с балансом, хотя даже с этими недостатками попадание в решающий сегмент было реальным.
Хочу сказать, что мы очень довольны прогрессом, которого достигли мотористы «Рено». Это вернуло нас к жизни. Если бы у нас был нынешний мотор во второй половине прошлого сезона, мы легко были бы четвёртой командой в каждой гонке с запасом", — передаёт слова Хюлькенберга корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.
- 25 мая 2019
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