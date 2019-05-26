Красная звезда, посвящённая Лауде, останется на болидах «Мерседеса» навсегда

20 мая из жизни ушёл трёхкратный чемпион мира Формулы-1 Ники Лауда, который в последние годы являлся неисполнительным председателем совета директоров «Мерседеса». В преддверии Гран-при Монако немецкая команда решила почтить память австрийца, окрасив одну из трёхлучевых звёзд на капоте болида в красный цвет — кепку именно такого цвета неизменно носил Лауда.

Теперь же стало известно, что в «Мерседесе» приняли решение сохранить это изменение навсегда.

«Мы сделали несколько вещей. Рад, что мы окрасили „гало“ в красный цвет и разместили красную звезду, которая теперь будет на болиде всегда. Мне кажется, получилось очень хорошо. Если найдём ещё что-то, что действительно будет стоить памяти о Лауде, мы сделаем это», — приводит слова руководителя «Мерседеса» Тото Вольфа GPToday.