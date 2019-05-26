Красная звезда, посвящённая Лауде, останется на болидах «Мерседеса» навсегда

20 мая из жизни ушёл трёхкратный чемпион мира Формулы-1 Ники Лауда, который в последние годы являлся неисполнительным председателем совета директоров «Мерседеса». В преддверии Гран-при Монако немецкая команда решила почтить память австрийца, окрасив одну из трёхлучевых звёзд на капоте болида в красный цвет — кепку именно такого цвета неизменно носил Лауда.
Теперь же стало известно, что в «Мерседесе» приняли решение сохранить это изменение навсегда.
«Мы сделали несколько вещей. Рад, что мы окрасили „гало“ в красный цвет и разместили красную звезду, которая теперь будет на болиде всегда. Мне кажется, получилось очень хорошо. Если найдём ещё что-то, что действительно будет стоить памяти о Лауде, мы сделаем это», — приводит слова руководителя «Мерседеса» Тото Вольфа GPToday.
- 26 мая 2019
-
14:00
-
13:59
-
13:27
-
12:38
-
12:17
-
12:00
-
11:00
-
09:41
-
00:54
- 25 мая 2019
-
23:23
-
22:32
-
21:39
-
21:16
-
21:04
-
20:40
-
20:22
-
19:56
-
19:43
-
19:34
-
19:30
-
19:13
-
19:10
-
19:03
-
18:56
-
18:47
-
18:44
-
18:43
-
18:31
-
18:29
-
18:08
-
17:48
-
17:33
-
17:22
-
17:17
-
17:05