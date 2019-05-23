«Мерседес» изменил ливрею на Гран-при Монако в память о Лауде

Немецкая команда Формулы-1 «Мерседес» модифицировала раскраску своих гоночных автомобилей на Гран-при Монако, чтобы почтить память скончавшегося на днях трёхкратного чемпиона мира Ники Лауды. В последние годы Лауда являлся неисполнительным председателем совета директоров «Мерседеса».



В память о Лауде «Мерседес» написал на носу автомобиля «Спасибо, Ники». Кроме того, одна из трёхлучевых звёзд на капоте болида раскрашена не в белый, а в красный цвет — кепку именно такого цвета неизменно носил Лауда.

Фото: Eric Alonso/MB Media/Getty Images

Фото: Eric Alonso/MB Media/Getty Images

Ники Лауда скончался 20 мая 2019 года после продолжительной болезни. Состояние здоровья не позволяло ему посещать Гран-при Формулы-1 с осени 2018 года.