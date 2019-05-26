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Квят: не хватило корпуса машины, чтобы оказаться впереди Сайнса

Квят: не хватило корпуса машины, чтобы оказаться впереди Сайнса
Авто / Формула-1 0

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят прокомментировал итоги Гран-при Монако, в котором он занял седьмую позицию.

«Мне понравилась гонка. Команда выжала максимум из этой возможности. Единственный не очень приятный момент был в конце первого сектора, когда Карлос Сайнс решился на довольно рискованный манёвр и прошёл меня. Ещё один момент с Сайнсом у меня был, когда я выезжал на трассу после своего пит-стопа. Было очень близко, мне не хватило буквально корпуса машины, чтобы быть впереди. После того как Карлос уехал на пит-стоп, мой первый круг на чистой трассе был очень крутым, а потом шины начали уходить. Надо проанализировать всё. Возможно, если бы пошли на пит-стоп после одного круга, а не двух, остались бы впереди. Но это неточно. В любом случае команда сделала максимум.

Когда на трассу выехала машина безопасности, мы с командой решили остаться на трассе. По сути, это решение сделало нашу гонку. Шины были в очень хорошем состоянии, поэтому не было смысла менять их. В итоге вышло именно так, как мы планировали. Работа с шинами ничем не отличалась от других гонок в Монако, здесь для меня не было ничего нового.

В итоге седьмая позиция на финише и приличные очки в зачёт чемпионата. Это мой лучший результат в карьере за «Торо Россо», поэтому хотелось бы продолжать двигаться в этом направлении. Всё выглядит оптимистично в преддверии следующих гонок. Главное – не останавливаться в прогрессе мне самому и машине», — передаёт слова Квята корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

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