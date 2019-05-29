Ньюи опасается, что «Мерседес» получит преимущество в 2021 году

Глава технического штаба «Ред Булл» Эдриан Ньюи подчеркнул, что он опасается того, что «Мерседес» получит преимущество в 2021 году в связи с тем, что до момента ограничения расходов команда успеет серьёзно заняться болидом на сезон-2021, в котором ожидаются серьёзные изменения в регламенте, направленные именно на прекращение доминирования «Мерседеса».
«У «Мерседеса» отдел аэродинамики в два раза больше, чем наш. У них одна часть сотрудников может работать над болидом 2021 года, а вторая — на болидах этого и следующего сезонов. Каждая их группа равносильна по численности нашему отделу. Так что чем позднее будет представлен окончательный проект регламента на сезон 2021 года, тем будет справедливее», — приводит слова Эдриана Ньюи Auto Motor und Sport.
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