Бинотто: у «Феррари» нет волшебного решения для Гран-при Канады

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто не считает, что следующий этап чемпионата мира Формулы-1 может стать прорывным для «Скудерии».

«Не думаю, что у нас будет волшебное решение для Гран-при Канады. Машина будет та же, что и в Монако. Но, конечно, нас ждёт другая трасса, другая конфигурация, другие составы резины и настройки. Единственное, что мы можем сделать — подготовить себя как можно лучше при помощи работы на симуляторе. Но как я говорил, эта гонка не будет последней. Думаю, „Мерседес“ будет по-прежнему впереди, но отставание должно будет сократиться. Если нам представится возможность, мы ею воспользуемся», — приводит слова Бинотто Crash.

Гран-при Канады состоится в Монреале с 7 по 9 июня.