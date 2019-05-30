Бинотто: у «Феррари» нет волшебного решения для Гран-при Канады
Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто не считает, что следующий этап чемпионата мира Формулы-1 может стать прорывным для «Скудерии».
«Не думаю, что у нас будет волшебное решение для Гран-при Канады. Машина будет та же, что и в Монако. Но, конечно, нас ждёт другая трасса, другая конфигурация, другие составы резины и настройки. Единственное, что мы можем сделать — подготовить себя как можно лучше при помощи работы на симуляторе. Но как я говорил, эта гонка не будет последней. Думаю, „Мерседес“ будет по-прежнему впереди, но отставание должно будет сократиться. Если нам представится возможность, мы ею воспользуемся», — приводит слова Бинотто Crash.
Гран-при Канады состоится в Монреале с 7 по 9 июня.
- 30 мая 2019
-
21:19
-
20:54
-
19:32
-
18:24
-
18:15
-
17:45
-
17:45
-
17:08
-
16:01
-
14:55
-
14:36
-
13:29
-
13:13
-
13:05
-
12:31
-
12:22
-
11:23
-
11:12
-
10:30
-
09:21
-
00:26
-
00:06
- 29 мая 2019
-
22:59
-
22:50
-
20:49
-
20:00
-
18:45
-
17:48
-
16:46
-
15:36
-
14:54
-
14:17
-
14:15
-
13:47
-
12:55
Партнерский контент