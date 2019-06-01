Стандартизация узлов болида Формулы-1 оказалась под угрозой

Команды Формулы-1 разделились во мнении, стоит ли поддерживать идею стандартизации компонентов, сообщает GrandPX. Недавно Международная автомобильная федерация разослала тендеры на разработку и изготовление стандартных коробок передач, колес, тормозов и топливных систем на 2021 год.
Однако позднее тендер на стандартные коробки передач был отозван, а ФИА это объяснила тем, что команды смогли убедить федерацию, что это не поможет сэкономить деньги.
Сейчас тендеры на тормоза, колеса и топливные системы также находится под вопросом. По мнению руководителей команд, это может привести к тому, что команды не будут зависеть от себя.
Однако, как считает Фредерик Вассёр, раньше то же самое можно было сказать о стандартной электронике, но этот узел безошибочно работал годами.
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