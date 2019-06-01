Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
IRONSTAR 113 & SPRINT SOCHI 2019
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Авто / Новости /

Стандартизация узлов болида Формулы-1 оказалась под угрозой

Стандартизация узлов болида Формулы-1 оказалась под угрозой
Авто / Формула-1 0

Команды Формулы-1 разделились во мнении, стоит ли поддерживать идею стандартизации компонентов, сообщает GrandPX. Недавно Международная автомобильная федерация разослала тендеры на разработку и изготовление стандартных коробок передач, колес, тормозов и топливных систем на 2021 год.

Однако позднее тендер на стандартные коробки передач был отозван, а ФИА это объяснила тем, что команды смогли убедить федерацию, что это не поможет сэкономить деньги.

Сейчас тендеры на тормоза, колеса и топливные системы также находится под вопросом. По мнению руководителей команд, это может привести к тому, что команды не будут зависеть от себя.

Однако, как считает Фредерик Вассёр, раньше то же самое можно было сказать о стандартной электронике, но этот узел безошибочно работал годами.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент