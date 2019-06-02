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Источник: Алонсо нацелен заменить Феттеля в «Феррари»

Источник: Алонсо нацелен заменить Феттеля в «Феррари»
Авто / Формула-1 0

Испанский гонщик, двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо может вернуться в Формулу-1 не в составе команды «Макларен», а заменить Себастьяна Феттеля в составе «Феррари», сообщает Marca. По информации источника, испанский гонщик нацелен именно на эту возможную вакансию. Как сообщают источники, будущее Феттеля в составе итальянской команды является неопределённым и он может покинуть коллектив по окончании сезона-2019, старт которого у Феттеля получился неудачным.

Ранее Алонсо не исключил возможности своего возвращения в Формулу-1, отметив, что многое зависит от того, как будут развиваться события на рынке пилотов.

Напомним, в минувшем месяце Фернандо Алонсо не смог преодолеть квалификацию гонки «500 миль Индианаполиса».

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