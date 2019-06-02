Источник: Алонсо нацелен заменить Феттеля в «Феррари»
Испанский гонщик, двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо может вернуться в Формулу-1 не в составе команды «Макларен», а заменить Себастьяна Феттеля в составе «Феррари», сообщает Marca. По информации источника, испанский гонщик нацелен именно на эту возможную вакансию. Как сообщают источники, будущее Феттеля в составе итальянской команды является неопределённым и он может покинуть коллектив по окончании сезона-2019, старт которого у Феттеля получился неудачным.
Ранее Алонсо не исключил возможности своего возвращения в Формулу-1, отметив, что многое зависит от того, как будут развиваться события на рынке пилотов.
Напомним, в минувшем месяце Фернандо Алонсо не смог преодолеть квалификацию гонки «500 миль Индианаполиса».
- 2 июня 2019
-
21:46
-
20:49
-
20:49
-
18:48
-
17:37
-
16:41
-
16:19
-
15:50
-
14:15
-
13:31
-
13:02
-
11:54
-
10:52
-
09:18
-
00:56
-
00:48
- 1 июня 2019
-
23:59
-
22:48
-
21:30
-
20:49
-
20:32
-
18:53
-
17:51
-
16:36
-
15:56
-
14:41
-
13:47
-
12:42
-
12:42
-
11:45
-
10:57
-
09:34
-
01:44
-
01:05
- 31 мая 2019
-
23:19
Партнерский контент