Источник: Алонсо нацелен заменить Феттеля в «Феррари»

Испанский гонщик, двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо может вернуться в Формулу-1 не в составе команды «Макларен», а заменить Себастьяна Феттеля в составе «Феррари», сообщает Marca. По информации источника, испанский гонщик нацелен именно на эту возможную вакансию. Как сообщают источники, будущее Феттеля в составе итальянской команды является неопределённым и он может покинуть коллектив по окончании сезона-2019, старт которого у Феттеля получился неудачным.



Ранее Алонсо не исключил возможности своего возвращения в Формулу-1, отметив, что многое зависит от того, как будут развиваться события на рынке пилотов.



Напомним, в минувшем месяце Фернандо Алонсо не смог преодолеть квалификацию гонки «500 миль Индианаполиса».