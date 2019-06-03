На острове Мэн разбился 27-летний мотогонщик Дейли Мэтисон

Мотогонщик Дейли Мэтисон погиб во время гонки TT Isle of Man, сообщает Autosport. Мэтисон участвовал в гонке длиной четыре круга общей дистанцией 60,7 километра. В начале третьего круга Мэтисон попал в смертельную аварию. Гонка была остановлена, победителем был признан Питер Хикман. Подробностей происшествия со смертельным исходом пока не сообщается.
Мэтисон впервые принял участие в легендарной гонке на острове Мэн в 2014 году и с тех пор стал её постоянным участником. Эта смерть стала далеко не первой в истории TT Isle of Man. В прошлом году на трассе погибли сразу два гонщика — во время тренировок насмерть разбился 30-летний Дэн Нин, являющийся уроженцем острова Мэн, а в гонке класса Supersport насмерть разбился британец Адам Лайон. Гибель Лайона была 257-й в истории гонки.
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