Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Авто / Новости /

На острове Мэн разбился 27-летний мотогонщик Дейли Мэтисон

На острове Мэн разбился 27-летний мотогонщик Дейли Мэтисон
Авто / Мотогонки 0

Мотогонщик Дейли Мэтисон погиб во время гонки TT Isle of Man, сообщает Autosport. Мэтисон участвовал в гонке длиной четыре круга общей дистанцией 60,7 километра. В начале третьего круга Мэтисон попал в смертельную аварию. Гонка была остановлена, победителем был признан Питер Хикман. Подробностей происшествия со смертельным исходом пока не сообщается.

Мэтисон впервые принял участие в легендарной гонке на острове Мэн в 2014 году и с тех пор стал её постоянным участником. Эта смерть стала далеко не первой в истории TT Isle of Man. В прошлом году на трассе погибли сразу два гонщика — во время тренировок насмерть разбился 30-летний Дэн Нин, являющийся уроженцем острова Мэн, а в гонке класса Supersport насмерть разбился британец Адам Лайон. Гибель Лайона была 257-й в истории гонки.

Источник: Autosport

Сообщить об ошибке
Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент