Зафнауэр считает, что сильные стороны «Рейсинг Пойнт» будут видны в Канаде

Руководитель «Рейсинг Пойнт» Отмар Зафнауэр поделился ожиданиями от Гран-при Канады. Функционер отметил важность этого этапа Формулы-1.

«Гран-при Канады — важный уик-энд для всех нас в команде. Это домашняя гонка для Лэнса Стролла, поэтому у нас будет много работы не только на трассе, но и рядом с ней. В Канаде всегда бывает весело, канадские фанаты являются одними из лучших в мире. Трибуны всегда заполнены, в городе нас всегда тепло приветствуют.

Что касается трассы, то она сильно отличается от двух последних гонок. На этой трассе нужна максимальная скорость, стабильность при торможении и возможность преодолевать поребрики.

Я думаю, что мы можем быть конкурентоспособными, учитывая сильные стороны нашего болида. Приоритет — набрать очки и сохранить наши позиции в зачёте», — цитирует Зафнауэра пресс-служба «Рейсинг Пойнт».