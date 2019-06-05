Зафнауэр считает, что сильные стороны «Рейсинг Пойнт» будут видны в Канаде

Руководитель «Рейсинг Пойнт» Отмар Зафнауэр поделился ожиданиями от Гран-при Канады. Функционер отметил важность этого этапа Формулы-1.
«Гран-при Канады — важный уик-энд для всех нас в команде. Это домашняя гонка для Лэнса Стролла, поэтому у нас будет много работы не только на трассе, но и рядом с ней. В Канаде всегда бывает весело, канадские фанаты являются одними из лучших в мире. Трибуны всегда заполнены, в городе нас всегда тепло приветствуют.
Что касается трассы, то она сильно отличается от двух последних гонок. На этой трассе нужна максимальная скорость, стабильность при торможении и возможность преодолевать поребрики.
Я думаю, что мы можем быть конкурентоспособными, учитывая сильные стороны нашего болида. Приоритет — набрать очки и сохранить наши позиции в зачёте», — цитирует Зафнауэра пресс-служба «Рейсинг Пойнт».
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