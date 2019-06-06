Кэри признал наличие серьёзных разногласий насчёт правил Ф-1 на 2021 год

Глава Liberty Media Чейз Кэри признал, что пока ещё команды и руководство Формулы-1 не достигли общей позиции по изменениям регламента, запланированным на 2021 год. В настоящее время ведутся переговоры.

«Мы движемся вперёд в переговорах. Думаю, мы уже заложили базис для достижения того, к чему стремимся. Многие вопросы мы уже решили, например технический регламент.

Тем не менее, пока мы не можем прийти к единому мнению по ряду вопросов. Остаются серьёзные противоречия между командами. У нас 10 команд, у каждой — собственная позиция. Невозможно сделать так, чтобы все были довольны. И, по всей видимости, все будут немного недовольны в итоге. Но наша цель — найти компромисс», — цитирует Кэри La Presse.

Ранее Кэри также подтвердил, что в следующем сезоне количество этапов Формулы-1 увеличено не будет.