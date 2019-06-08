Джовинацци: шесть гонок — это слишком мало, чтобы показать свой уровень
Пилот «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци считает, что пока слишком рано делать выводы о его уровне выступлений по итогам первых шести гонок.
«Я не беспокоюсь, шесть гонок — это слишком мало, чтобы доказать свою истинную ценность. Сейчас я просто стараюсь хорошо выполнять свою работу, а дальше посмотрим. Я доверяю команде, а команда доверяет мне.
Я здесь не потому, что чей-то сын, и не из-за того, что приношу команде много денег. Я здесь потому, что хорошо поработал в GP2 и последние три года — с «Феррари». Мне просто нужно немного удачи, чтобы проводить стабильный уик-энд, и, учитывая наш болид, я уверен, что мы можем получить хороший результат», — приводит слова Антонио Джовинацци Motorsport.
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