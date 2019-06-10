Видеозапись успешных атак Стролла и Квята на Сайнса
Пресс-служба Формулы-1 опубликовала видеоповтор борьбы в нижней части очковой зоны на последних кругах Гран-при Канады. Испанский пилот «Макларена» Карлос Сайнс на изношенных шинах удерживал девятую позицию, однако не сумел её защитить. Сначала Сайнса обогнал канадский пилот «Рейсинг Пойнт» Лэнс Стролл, а сразу после него успешную атаку в конце стартовой прямой провёл российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят. Таким образом Стролл сумел занять в гонке девятое место, Квят финишировал десятым, а Сайнс оказался за пределами очковой зоны.
Посмотреть видеоповтор обгонов можно в инстаграм-аккаунте Формулы-1.
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