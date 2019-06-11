Логано стал победителем гонки NASCAR в Мичигане
В Мичигане состоялся очередной этап серии NASCAR. Соревнования были перенесены с воскресенья на понедельник из-за дождя. Гонку выиграл Джоуи Логано, выступающий на «Форде». Второе место занял «Курт Буш («Шевроле»), а тройку замкнул пилот «Тойоты» Мартин Труэкс-младший.
После этой гонки Кайл Буш возглавляет общий зачёт, набрав 2035 очков. Логано поднялся на вторую строчку (2031), третьим в зачёте является Брэд Кезеловски (2027).
NASCAR. Мичиган. Гонка
1. Джоуи Логано («Форд»)
2. Курт Буш («Шевроле»)
3. Мартин Труэкс-мл. («Тойота»)
4. Даниэль Суарес («Форд»)
5. Кайл Буш («Тойота»)
6. Брэд Кезеловски («Форд»)
7. Кевин Харвик («Форд»)
8. Райан Ньюмэн («Форд)
9. Райан Блейни (»Форд)
10. Алекс Боуман («Шевроле»).
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