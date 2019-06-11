Туррини: в «Феррари» не исключают, что апелляцию на штраф Феттеля удовлетворят

Итальянский журналист Лео Туррини со ссылкой на собственные источники в «Феррари» утверждает, что «Скудерия» не исключает удовлетворения апелляции на штраф Себастьяна Феттеля в Монреале. Из-за пятисекундного штрафа Феттель лишился победы, уступив гонщику «Мерседеса» Льюису Хэмилтону. Итальянская команда подала апелляцию.

«Феррари» подала апелляцию на штраф. Мекис (Лоран Мекис — бывший директор по безопасности ФИА, в настоящее время является сотрудником «Феррари». — Прим. «Чемпионата») считает, что шансы на удвлетворение апелляции есть. Но я сомневаюсь, что это может произойти, учитывая формальные моменты. Однако резонанс был настолько большим, что здравый смысл может восторжествовать», — цитирует Туррини Quotidiano.net.