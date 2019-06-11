Видео: обгон Квятом Сайнса — с бортовой камеры Даниила
В воскресенье, 9 июля, в Монреале состоялась гонка Гран-при Канады Формулы-1. По её итогам пилот «Торо Россо» Даниил Квят в третий раз кряду финишировал в очках. На этот раз россиянин финишировал десятым. При этом в топ-10 он пробился лишь в самом конце гонки. На 67-м круге Квят на стартовой прямой провёл успешную атаку на гонщика «Макларена» Карлоса Сайнса, который завершал гонку на изношенной резине.
Видео обгона Квятом Сайсна с бортовой камеры Даниила разместили на официальной странице Формулы-1 в «Инстаграме».
После семи этапов чемпионата мира Даниид Квят занимает четырнадцатое место в общем зачёте. В его активе 10 очков. В четырёх гонках он финишировал в очках. Добавим также, что от топ-10 общего зачёта его отделяет всего 3 балла.
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