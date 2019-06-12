Ферстаппен: если хотим сделать болиды быстрее, можно посадить туда роботов

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, комментируя противоречия между командами по вопросу изменения регламента Формулы-1, заявил, что «Королевские гонки» не должны превращаться исключительно в соревнование скорости.
«Мы стали использовать более широкие болиды с большей прижимной силой. Но теперь мы теряем больше времени, находясь за кем-то позади. На каждой трассе ведётся подсчёт времени, но я не думаю, что скорость — самое главное. Если мы хотим сделать машины быстрее и ещё быстрее, мы можем просто посадить в болиды роботов и всё! Важно, чтобы Формула-1 была интересной для фанатов», — приводит слова Ферстаппена Telegraaf.
Также голландец посетовал, что при обсуждении регламента команды фактически не учитывают мнение пилотов. По словам Макса, всё решают «большие боссы».
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