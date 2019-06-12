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Марко намекнул, что «Мерседес» мог заранее узнать об особенностях новых шин

Марко намекнул, что «Мерседес» мог заранее узнать об особенностях новых шин
Авто / Формула-1 0

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко считает, что залогом успеха «Мерседеса» в нынешнем сезоне стала успешная работа с шинами. Марко не исключил, что немецкая команда располагала инсайдерской информацией при подготовке к сезону.

«В последнее время многие принимаемые решения были на руку «Мерседесу». Например, к 2019 году «Пирелли» изменила характеристики протектора, чтобы шины не перегревались. Но до этого подобные проблемы были только у «Мерседеса».

И тогда внезапно оказалось, что в 2019 году только «Мерседес» может подготовить и прогреть шины. Остальным это не удаётся. И это довольно забавно. Только «Мерседес» построил машину с прицелом на высокую прижимную силу. И мы понимаем, что именно это позволяет выжимать максимум из шин.

Конечно, я не могу доказать, что «Мерседесу» передали все необходимые документы раньше, чем нам. Но я бы и не исключал этого», — приводит слова Марко F1i.

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