Марко намекнул, что «Мерседес» мог заранее узнать об особенностях новых шин

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко считает, что залогом успеха «Мерседеса» в нынешнем сезоне стала успешная работа с шинами. Марко не исключил, что немецкая команда располагала инсайдерской информацией при подготовке к сезону.
«В последнее время многие принимаемые решения были на руку «Мерседесу». Например, к 2019 году «Пирелли» изменила характеристики протектора, чтобы шины не перегревались. Но до этого подобные проблемы были только у «Мерседеса».
И тогда внезапно оказалось, что в 2019 году только «Мерседес» может подготовить и прогреть шины. Остальным это не удаётся. И это довольно забавно. Только «Мерседес» построил машину с прицелом на высокую прижимную силу. И мы понимаем, что именно это позволяет выжимать максимум из шин.
Конечно, я не могу доказать, что «Мерседесу» передали все необходимые документы раньше, чем нам. Но я бы и не исключал этого», — приводит слова Марко F1i.
- 12 июня 2019
-
15:54
-
15:51
-
15:30
-
13:24
-
12:17
-
11:33
-
10:44
-
10:19
-
09:31
-
01:14
-
01:01
-
00:51
- 11 июня 2019
-
23:48
-
21:59
-
20:56
-
19:15
-
18:03
-
16:39
-
15:46
-
15:24
-
14:19
-
12:56
-
12:12
-
11:30
-
10:32
-
10:11
-
09:27
-
00:24
- 10 июня 2019
-
23:01
-
21:35
-
20:48
-
19:47
-
18:28
-
18:08
-
17:57