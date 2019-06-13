Кобаяси выиграл 1-ю квалификацию «24 часов Ле-Мана», Оруджев опередил Алонсо

Первую квалификацию гонки «24 часа Ле-Мана» выиграл пилот команды «Тойота» Камуи Кобаяси, благодаря чему занимает промежуточный поул.



32-летний японец проехал круг за 3 минуты 17 и 161 сотых секунды. Пилот «Тойоты» на 0,4 секунды превзошёл результат 23-летнего Егора Оруджева из российской команды SMP Racing. Экипаж Фернандо Алонсо занял четвёртое место.



Позже, когда Кобаяси сменил за рулём 35-летний британский напарник Майк Конвей, болид «Тойоты» попал в аварию, столкнувшись с соперником из LMP2.

В категории LMP2 экипаж россиянина Романа Русинова показал девятый результат.

24 часа Ле-Мана является старейшая из ныне существующих автомобильных гонок на выносливость, проходящая ежегодно с 1923 года недалеко от города Ле-Ман во Франции. Гонку также часто называют «Гран-при выносливости и экономичности», где команды вынуждены искать баланс между скоростью и надёжностью автомобилей, которые должны продержаться в течение 24 часов без механических повреждений